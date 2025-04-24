В мэрии Екатеринбурга заявили, что пассажиры сэкономили 120 млн на оплате проезда через СБП

Пассажиры общественного транспорта Екатеринбурга сэкономили десятки миллионов рублей при оплате проезда через систему быстрых платежей (СБП). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, с начала 2025 года экономия составила более 43 млн рублей. А если учитывать и 2024 год, то общая выгода пассажиров, расплачивающихся таким способом, превысила 120 млн рублей.

Возможность оплачивать поездки через СБП появилась в Екатеринбурге в 2024 году и поначалу скидка составляла 13 рублей. С начала 2025 года она сократилась до 4 рублей. Сообщалось, что акция продлится до 31 декабря.

Время от времени в работе QR-кодов для оплаты проезда в транспорте уральской столицы происходят сбои. Последний из таких случился в марте нынешнего года.