В 2025 году стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга снизится до 29 рублей при оплате по QR

Екатеринбург все же сохранит скидку на проезд в общественном транспорте на 2025 год. Как рассказал глава города Алексей Орлов во время "прямой линии", с 1 января по 31 декабря следующего года при оплате через QR-код пассажиры смогут тратить на проезд на 4 рубля меньше - 29 рублей, вместо 33. Такого рода акции как в уральской столице, так и во всей России, традиционно действовали только до 31 декабря этого года включительно.

"Мы пошли немного дальше. Мы много где пытаемся быть первыми в нашей стране, мы договорились с НСПК (Национальной системой платежных карт), учитывая наш успешный опыт взаимодействия, что это акция сохранится и после 31 декабря. В следующем году при оплате проезда QR-кодом через систему быстрых платежей будет предоставляться скидка в размере 4 рублей. Но это будет распространяться на весь год. То есть уже с 1 января по 31 декабря. Поэтому мы здесь будем первым городом в России, где такая акция будет пока действовать", - рассказал Орлов.

А вот что касается стоимости проезда при традиционной оплате, то с этим пока ничего неизвестно. Градоначальник признал, что себестоимость проезда растет за счет повышения цен на топливо, запчасти, транспортную работу и из-за необходимости повышать зарплату сотрудникам, однако на данный момент вопрос все еще обсуждается. Городские власти склоняются к тому, что проезд наличными должен быть дороже, чем безналом. Это смотивирует пассажиров отказаться от мелочи, а перевозчиков лишит очередных лазеек.

"Применяя вот такие акции как с НСПК, принимая систему проездных билетов и, что очень важно, если даже обсуждать повышение стоимости проезда, то безналичный проезд должен быть, по мнению всех тех, кто в этих дискуссиях участвует, и дешевле, чем наличный. Мы перешли на оплату транспортной работы (речь о брутто-контрактах - прим.ред.), вся выручка поступает на счет администрации города. Чтобы не было никаких "серых схем", необходимо мотивировать людей оплачивать проезд безналично", - пояснил Орлов.

Напомним, что не все перевозчики ввели оплату QR-кодом даже на время действия новогодней акции. Из-за этого постоянные пользователи определенных маршрутов были вынуждены по-прежнему платить по 33 рубля. Иногда ситуации доходили до скандалов, когда кондукторы откровенно хамили пассажирам и отправляли звонить напрямую перевозчику, ни один из номеров которого не отвечал.

Как будут власти города бороться с таким наглым несоблюдением указа главы уральской столицы, Орлов на "прямой линии" не пояснил.