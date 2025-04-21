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Фото: Накануне.RU

Удальцов* во время суда не признал вину в оправдании терроризма

Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу дела в отношении лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* об оправдании терроризма.

"Начался процесс. Огласили обвинительное заключение. Сергей вину не признал", - сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский.

В середине января 2024 года Басманный суд Москвы отправил Удальцова* в СИЗО. Следствие предъявило активисту обвинение в оправдании терроризма. На суде стало известно, с чем связано уголовное дело (по которому максимальное наказание составляет до семи лет лишения свободы). Левый активист сообщил, что его обвиняют в поддержке участников марксистского кружка из Уфы, которые были задержаны в 2022 году по обвинению в создании террористического общества.

Ранее сообщалось, что Удальцов* вину не признает и считает, что обвинение приравнивает марксизм к терроризму, а также приравнивает обвиняемых к осужденным.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

Теги: удальцов, оправдание терроризма


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