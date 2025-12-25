Для лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* запросили семь лет лишения свободы

Прокуратура просит осудить лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* на семь лет колонии строгого режима по делу об оправдании терроризма. Дело рассматривает 2-й Западный окружной военный суд. Удальцову* вменяют текст в поддержку марксистского кружка Уфы, участников которого суд признал виновными в терроризме и подготовке госпереворота.

В процессе над Удальцовым* в декабре случилась пауза – суд в Москве ожидал решения другого военного суда – Центрального окружного в Екатеринбурге. 16 декабря, после двух лет судебного процесса, уфимских марксистов приговорили к срокам от 16 до 22 лет лишения свободы. После чего суд над лидером "Левого фронта" возобновился.

В августе 2025 года суд также прервался, точнее, началось рассмотрение дела новым судьей из-за того, что военный судья Альберт Тришкин сам стал обвиняемым по уголовному делу. По иронии судьбы, его будут судить уже буквально завтра, 26 декабря.

Сегодня на процессе появились депутаты Госдумы Нина Останина и Денис Парфенов – оба представители КПРФ. Глава комитета Госдумы по делам семьи и детей Нина Останина дала показания как свидетель защиты. Коммунистка сообщила, что Удальцов* не высказывал экстремистских и радикальных взглядов, а наоборот, призывал своих соратников к воздержанию от резких поступков.

"Он опытный политик и понимал, что власть может воспользоваться формальными поводами для уголовного преследования. Он опирался на марксистскую теорию. Если бы не он координировал "Левый фронт", это была бы более радикальная организация", – сказала Нина Останина в суде.

В 2014 году Сергей Удальцов уже был осужден по делу об "организации массовых беспорядков", которые якобы планировал устроить в 2012 году. Срок заключения отсчитывается с февраля 2013 года, когда Удальцов был помещен под домашний арест, и истек в августе 2017 года, после чего он вышел на свободу.

*внесен в список экстремистов и террористов Федеральной службы по финансовому мониторингу