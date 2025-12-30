Удальцов* объявил голодовку, которая может оказаться для него смертельной

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов* после нового вынесенного ему приговора объявил голодовку. Об этом сообщил активист ЛФ Леонид Развозжаев.

"Касательно объявленной Сергеем Удальцовым* голодовки. Она может оказаться для него смертельной. По моему внутреннему ощущению, да, Удальцов* пойдет до конца", – написал Развожаев на своей странице "ВКонтакте".

Соратник Удальцова* напоминает, что у политика – огромный опыт голодовок, и, вероятно, без особого вреда для здоровья он может проголодать две-три недели.

"А потом? Все-таки организм уже не такой молодой, как, например, это было в 2012 году, когда он держал голодовку около двух месяцев", – сообщил Развожаев и не исключил, что если в апелляции суд не отменит свое решение, "то Сергея мы потеряем".

Напомним, что в 2014 году Сергей Удальцов* уже был осужден по делу об "организации массовых беспорядков", которые якобы планировал устроить в 2012 году. Срок заключения отсчитывался с февраля 2013 года, когда Удальцов* был помещен под домашний арест, и истек в августе 2017 года, после чего он вышел на свободу.

25 декабря 2025 года Удальцов* получил шесть лет колонии строгого режима по делу об оправдании терроризма. Удальцову* вменили текст в поддержку марксистского кружка Уфы, участников которого суд признал виновными в подготовке госпереворота и дал крупные сроки – до 22 лет заключения.

*Внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга