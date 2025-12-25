Лидеру "Левого фронта" Удальцову* дали шесть лет за оправдание терроризма

Лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова* признали виновным в оправдании терроризма и приговорили к шести годам колонии строгого режима. Решение вынес второй Западный окружной военный суд.

Сам Удальцов*, услышав приговор, заявил, что объявляет голодовку и будет обжаловать решение суда.

Ранее прокуратура запрашивала для обвиняемого семь лет колонии. Ему вменяют текст в поддержку марксистского кружка Уфы, участников которого суд признал виновными в терроризме и подготовке госпереворота.

Напомним, что в 2014 году Сергей Удальцов* уже был осужден по делу об "организации массовых беспорядков", которые якобы планировал устроить в 2012 году. Срок заключения отсчитывается с февраля 2013 года, когда Удальцов был помещен под домашний арест, и истек в августе 2017 года, после чего он вышел на свободу.

*внесен в список экстремистов и террористов Федеральной службы по финансовому мониторингу