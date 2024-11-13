Лидер "Левого фронта" Удальцов* останется в СИЗО

Басманный суд Москвы до 11 января продлил срок ареста лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову*, обвиняемому в оправдании терроризма.

Как сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский, решение будет обжаловано.

В середине января Басманный суд Москвы отправил Удальцова* до 1 февраля в СИЗО. Следствие предъявило активисту обвинение в оправдании терроризма. На суде стало известно, с чем связано уголовное дело (по которому максимальное наказание составляет до семи лет лишения свободы). Левый активист сообщил, что его обвиняют в поддержке участников марксистского кружка из Уфы, которые были задержаны в 2022 году по обвинению в создании террористического общества.

Удальцов* вину не признает и считает, что обвинение приравнивает марксизм к терроризму, а также приравнивает обвиняемых к осужденным.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов