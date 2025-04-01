Польша объявит в розыск российских экспертов по делу об авиакатастрофе под Смоленском

Прокуратура Польши планирует объявить в розыск 43 российских судмедэкспертов по делу о крушении самолета польского президента Леха Качиньского в 2010 году.

Как заявил руководитель следственной группы Кшиштоф Шварц, в медико-судебных заключениях были обнаружены существенные нарушения. Обвинения касаются 61 вскрытия тел жертв катастрофы. По мнению польской стороны, российские специалисты должны были более точно указать на травмы, их местоположение и другие важные данные. Однако, как утверждает Шварц, в более чем 60 разделах протоколов были обнаружены серьезные нарушения, пишет РИА Новости.

Напомним, польский борт №1 разбился под Смоленском в 2010 г. На борту Ту-154 находился на тот момент глава Польши Лех Качиньский, а также высокопоставленные члены его администрации, правительства, парламента, военное командование. В 2017 г. новая польская комиссия, которая расследует обстоятельства катастрофы Ту-154 под Смоленском, пришла к выводу, что разрушения крыла самолета носят следы взрыва. Позже польская сторона признала версию о взрыве основной. В ответ СКР напомнили, что она проверялась в числе первоочередных, но не подтвердилась. К таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования. Следственный комитет РФ заявлял, что все собранные материалы свидетельствуют об ошибке экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости.

В 2023 году в МВД Польши заявили, что откажутся от версий о вине России в катастрофе правительственного Ту-154 под Смоленском.