04 Марта 2025
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Происшествия Красноярский край
Фото: Накануне.RU

Бывший глава кабмина Красноярского края наказан за махинации при строительстве метро

Бывший премьер-министр Красноярского края Юрий Лапшин наказан за превышение полномочий при строительстве метро. Решение принял Центральный районный суд Красноярска.

Он получил три с половиной года колонии общего режима. Также он на два с половиной года лишён права занимать должности на государственной службе, цитирует ТАСС судью Олесю Фёдорову.

О причастности Лапшина к махинациям при строительстве метро стало известно в феврале 2023 г. Уголовное дело в отношении главы кабмина было возбуждено в октябре 2022 г. По версии следствия, он дал указания подчиненным подписать акты невыполненных работ по метро. По этому уголовному делу о хищении 900 млн руб. на проекте строительства метро в прошлом году были арестованы бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь и краевой министр транспорта Константин Димитров. Митволя задержали в 2022 г. в столичном аэропорту "Внуково" при попытке покинуть Россию. К хищениям была причастна компания Митволя, готовившая проектно-сметную документацию по метро. В сентябре 2023 г. суд приговорил Митволя к четырем с половиной годам лишения свободы.

Теги: Юрий Лапшин, метро, махинации, Красноярск


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