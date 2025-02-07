Декан МГУ: У молодежи память вынесена во внешние приборы

Зумеры, то есть родившиеся с середины 1990-х до начала 2010-х, умеют делать сразу несколько дел, но у них очень слабая память, они сильно привязаны к гаджетам и не могут оперировать большими объемами информации. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

По данным собственного исследования, из 17 отличий зумеров, которые фиксировались в литературе, подтвердились семь. У них есть большой недостаток — их "память вынесена во внешние приборы, и в итоге они могут оперировать очень небольшими объемами".

"Так же как они теряют свойство воображения, потому что они воспитаны не на книгах, а на видео", — сказал Аузан.

По его мнению, это первая проблема. Вторая — делание параллельно нескольких дел редко является качественным.

"Один из студентов мне сказал: "Мы как утка. Потому что утка ходит, летает и плавает — и все три дела делает плохо". Поэтому нам надо научить вот этих ребят, которые способны делать то, что мы не способны, [а именно] параллельно делать несколько дел, делать их качественно", — пояснил декан экономфака МГУ.

Молодежи сейчас нужны такие игры, которые спасли бы память человека и способность к воображению, как во время промышленной революции футбол и бокс спасли физическое состояние человека, считает Аузан. Зумерам предстоит принять на себя "основной удар искусственного интеллекта".

О недостатке памяти, воображения и в целом слабом мышлении нынешних подростков и молодых людей говорят многие. В том числе Накануне.RU писало о разных исследованиях, свидетельствующих о вредном влиянии гаджетов при их чрезмерном использовании. К этому детей подталкивают и в школе, переводя все на "цифровые рельсы".

В ряде стран уже задумываются об ограждении детей от гаджетов. Так, в Ирландии власти призвали родителей вообще не покупать детям смартфоны. Чтение текста с электронных носителей в младшем возрасте отрицательно влияет на понимание прочитанного, пришли к выводу ученые из Университета Валенсии. В целом гаджеты замедляют развитие детей, свидетельствуют данные исследования, проведенного Детским исследовательским институтом Мердока в Австралии.

Профессор нейробиологии Норвежского университета естественных и технических наук Одри ван дер Меер отмечает, что при цифровом обучении, когда детей лишают тетрадей, ручек и письма от руки, заменяя это на экран, мозг ребенка не развивается, в то время как детям в раннем возрасте необходимо что-то раскрашивать, руками перебирать маленькие объекты, передвигать кусочки головоломок и т.п., то есть развивать мелкую моторику, которая требует четкой координации головы, глаз и рук.

В 2020 году экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что цифровизация обучения приводит к атрофии мышления: человек, который привязан к гаджетам, утрачивает важнейшую функцию целеполагания.

Проблема "цифрового слабоумия" признается и на уровне ООН.