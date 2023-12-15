15 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;ВымпелКом&quot;

Детям лучше читать на бумаге, а не с экрана - исследование

Чтение текста с электронных носителей в младшем возрасте отрицательно влияет на понимание прочитанного. Оно способно дать положительный эффект только взрослым людям. Об этом говорится в статье, опубликованной учеными из Университета Валенсии в журнале об образовании Review of Educational Research.
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Статья называется "Оправданы ли новые формы чтения? Метаанализ взаимосвязи между привычками к цифровому чтению в свободное время и пониманием текста". Авторы решили выяснить, можно ли заменить бумажные книги на электронные носители и пришли к выводу, что для детей это недопустимо, так как при чтении с экрана у них снижается способность понимать смысл прочитанного.

Десятилетия исследований доказали развитие понимания при чтении бумажных книг, но вот для новых форм чтения вопрос открыт. При этом онлайн-тексты, как правило, обладают довольно низкими лингвистическими качествами и часто создаются для быстрого и непродолжительного использования, что может отрицательно влиять на читателя, говорится в статье. Отдельные данные по этому поводу существуют, но их не обобщали.

Авторы проанализировали данные 25 исследований, проведенных в 2000-2022 гг., в которых приняли участие 470 тысяч учеников разных классов из 30 стран мира. Анализ показал значительную отрицательную взаимосвязь между привычками к цифровому чтению в свободное время и пониманием прочитанного в начальной и средней школе. Чтение с экрана положительно влияет на понимание только в старших классах и вузах. То есть дети до 14-15 лет по возможности не должны читать тексты с экрана, а читать на бумаге. Эта закономерность согласуется с недавними данными, свидетельствующими о сильной негативной связи между частотой использования цифровых устройств в классе и пониманием прочитанного среди учеников 4 классов в США. Дети хуже усваивают лексику, синтаксис, в меньшей степени могут концентрироваться, ведь электронные устройства предназначены не только для чтения и отвлекают читателя.

"Хотя использование цифровых устройств в образовании в наши дни является данностью, наши результаты подчеркивают необходимость повышения осведомленности о том, как учащиеся взаимодействуют с ними и как это связано с пониманием текста", - рекомендуют испанские ученые.

Они подчеркивают, что бесспорным фактом является то, что чтение бумажных изданий развивает когнитивные способности детей, мышление которых сильнее, чем у тех, кто читает экранные тексты.

Недавно исследователи из Университета Тохоку в Сендае и Калифорнийского университета в Сан-Франциско пришли к выводу, что гаджеты в раннем возрасте приводят к задержке в развитии. Такие же результаты были получены ранее в Австралии.

Теги: чтение, дети, образование, цифровизация, гаджет


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