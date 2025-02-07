В Госдуме допустили переход на 36-часовую рабочую неделю "в видимой перспективе"

Депутат Госдумы Светлана Бессараб допустила сокращение рабочей недели до 36 часов в России "в видимой перспективе".

По ее словам, соответствующий законопроект уже разработан и будет внесен после окончания украинского конфликта.

Депутат выразила уверенность, что многие работодатели поучаствуют в этом эксперименте. "Сегодня наблюдается дефицит кадров, а сокращенная рабочая неделя заинтересовала бы многих соискателей", — сказала Бессараб в комментарии "Ленте.ру".

Она отметила, что такой график возможен для сотрудников офисов, тех, кто занят в торговле, в предоставлении услуг, но не касается работников различных производств, потому что это спровоцировало бы рост затрат и, соответственно, себестоимости продукции.

Напомним, 81% компаний в России поддерживает идею сокращения рабочей недели до четырех дней. В 2021 году Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если его озвучат. При этом отмечалось, что рассмотрение этого предложения еще не означает, что ведомство поддерживает столь радикальное сокращение числа рабочих дней в году. В 2023 году министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявлял, что в России сейчас нет необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю. По его словам, график работы - это предмет для дискуссии с работодателем.