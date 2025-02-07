Роспотребнадзор пригрозил судом организатору концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге

На сегодняшний день в управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило более 100 заявлений, касающихся отмены концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в областном надзорном ведомстве.

Речь идет о присоединении к требованию о защите прав и интересов группы потребителей в связи с отменой выступления. Люди, отказавшиеся от билетов на несостоявшийся концерт, требуют вернуть деньги. Управление Роспотребнадзора направило организатору – ООО "РокФест" – предложение о досудебном урегулировании спора.

"Организатору концерта предложено в срок 10 календарных дней с момента получения предложения вернуть потребителям деньги за билеты на несостоявшийся концерт и сервисные сборы. В случае неисполнения ООО "РокФест" в указанный срок предложения о досудебном урегулировании спора управление Роспотребнадзора направит исковое заявление в интересах группы потребителей в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга", - заявили в ведомстве.

Напомним, концерт Стаса Михайлова в столице Урала должен был состояться 6 апреля 2024 года, но был дважды перенесен. В октябре шоу в очередной раз не состоялось. В конце прошлого года десятки свердловчан подали иск к организатору отмененного концерта.