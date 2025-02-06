В Екатеринбурге назвали дату открытия парковки на Площади 1905 года после демонтажа катка

Парковка на Площади 1905 года в Екатеринбурге, где сейчас располагается каток, будет открыта с 23 марта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как напомнили в мэрии, каток на центральной площади уральской столицы будет открыт для посещения до 9 марта 2025 года. Демонтаж конструкций площадки будет производиться с 10 марта. А с 5 часов утра 23 марта парковка на Площади 1905 года вновь будет открыта для автолюбителей.

Напомним, недавно каток в центре Екатеринбурга впервые стал местом празднования китайского Нового года. В начале марта там планируют отметить Масленицу.

Ранее сообщалось, что каток на Площади 1905 года теперь станет ежегодным.