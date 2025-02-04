Суд рассмотрит жалобу на арест экс-министра ЖКХ Смирнова

Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова, арестованного по обвинению в коррупции.

Как сообщает пресс-служба суда, адвокат просит изменить меру пресечения Смирнову на любую иную, не связанную с содержанием под стражей. Рассмотрение жалобы состоится 6 февраля в 14.30.

24 января Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Николаю Смирнову, отправив под стражу на 1 месяц 23 суток – то есть по 17 марта включительно

Тогда же была озвучена статья, которую вменяют Смирнову - часть 6 статьи 290 УК РФ – "Получение взятки в особо крупном размере". О какой сумме идет речь, неизвестно, как и о подробностях самого дела.