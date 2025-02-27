Бывший вице-премьер Пермского края Елена Лопаева выйдет на свободу

Бывший вице-премьер Пермского края Елена Лопаева выйдет на свободу, сообщает РБК Пермь.

Сегодня последний день пребывания Лопаевой под стражей. Апелляция согласилась с предоставлением ей отсрочки в отбытии наказания до достижения 14-летия ее младшего сына. Из четырехлетнего срока за хищение 67,6 млн рублей из благотворительного фонда "Содействие-XXI век" Лопаева провела в СИЗО полтора года, еще столько же под домашним арестом и запретом определенных действий.

Уголовное преследование Елены Лопаевой началось 24 января 2022 года. Ее задержали в Москве, доставили в Нижний Новгород и затем этапировали в Пермь. 31 января 2024 года Ленинский районный суд Перми признал бывшую чиновницу в присвоении 67,6 млн рублей по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Ее приговорили к четырем годам заключения в исправительной кологии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей.

Мотовилихинский районный суд Перми дважды рассматривал просьбу Лопаевой об отсрочке отбытия наказания до 3 ноября 2025 года, когда ее младшему сыну исполнится 14 лет. 14 июня 2025 года было отказано, однако 13 ноября Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отменил решение и вернул дело на пересмотр в Пермь.

15 января 2025 года Мотовилихинский районный суд Перми предоставил Елене Лопаевой отсрочку в отбытии наказания (ч. 1 ст. 82 УК РФ). Прокурор по надзору за исполнением наказаний в исправительных учреждениях Эдуард Коньков с этим не согласился.

Отбывает наказание Лопаева с 4 июня 2024 года. В отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5, где осужденная заведует баней, характеризуется отрицательно, имеет два взыскания. Ребенок проживает по месту регистрации — в квартире площадью 89 кв. м, вместе со своим опекуном — бабушкой Галиной Артюх. Воспитанием занимается отец ребенка Сергей Злобин (Лопаев). О том, что его работа имеет разъездной характер и связана с длительными командировками, документально не подтверждено, отметил прокурор.

27 февраля на апелляционных слушаниях в Пермском краевом суде Елена Лопаева заявила, что ребенку нужна мама. «Я родила и воспитала четырех детей. Все взрослые, с высшим образованием. Одна из дочерей — кандидат наук. Я сижу четвертый год», говорит 55-летняя осужденная.

Адвокат Александр Березин напомнил о совещании российских судей, которое состоялось накануне в Москве. Президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание на гуманизацию наказаний для осужденных женщин — беременных и имеющих детей до 14 лет.