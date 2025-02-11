Ударил ногой в грудь. В Нижнем Тагиле школьники избили подростка и сняли все на камеру

Следственный комитет организовал проверку после сообщения об избиении школьницы другими учениками в Нижнем Тагиле.

В сети появилось видео, как в спортивном зале девочка высыпает содержимое портфеля на пол (принадлежит ли портфель школьнице - неизвестно). Через какое-то время к ней побегает парень и с разбегу ударяет ногой в грудь, после чего уходит из кадра. Что именно послужило причиной конфликта также непонятно.

В Telegram-канале сообщается, что инцидент произошел в школе № 69 на Октябрьском проспекте. Якобы над школьницей уже какое-то время издеваются, а в этот раз решили снять все на видео.

"По данному факту территориальным следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщили в пресс-службе СКР.

Следователи не только проверят обстоятельства произошедшего, но и оценят работу руководства школы, которое должно проводить мероприятия по недопущению подобных случаев среди учащихся. Помимо этого, для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что аналогичный случай произошел в Нижних Сергах в начале ноября. Подросток с разбега ударил ученицу ногой в грудь якобы ради эпичного видео для соцсетей. После этого СК начал проверку, а когда о случившемся узнал Бастрыкин, то поручил немедленно возбудить дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

Позднее выяснилось, что ранее обидчик уже неоднократно издевался над девочкой. Несмотря на это, подростка не отстранили от занятий - вместо этого директор запретила детям снимать видео на телефоны в стенах школы, пригрозив постановкой на учет. Тогда Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить еще одно уголовное дело. На этот раз речь идет о статье 293 УК РФ "Халатность".

Дело дошло до того, что хулигана все же решили отчислить, а после суд поместил его под домашний арест.