Образование В России
Родители не хотят, чтобы их дети стали врачами или учителям - вице-спикер ГД

Если людей спросить, хотят ли они, чтобы их дети стали учителями или врачами, то многие честно ответят, что нет. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Основными причинами являются огромная нагрузка и ответственность и постоянные переработки. А также низкая зарплата.
"Получается парадокс: эти профессии — основа здоровья и развития общества, его будущее, но они перестают быть мечтой для наших детей. А значит, и гарантией этого самого будущего", — написал депутат.

Он направил в Минтруд предложение закрепить для врачей и учителей бюджетной сферы гарантированную 13-ю зарплату по итогам года как обязательную ежегодную выплату. Это хоть как-то поддержит бедных учителей и врачей и будет способствовать закреплению кадров на местах, считает Чернышов.

Сейчас зарплата учителей в большинстве регионов составляет на одну ставку 25-30 тыс. рублей на руки. А оклад почти во всех регионах ниже МРОТ. Только за счет доплат и надбавок итоговая зарплата выше. Ранее лидер СРЗП Сергей Миронов заявил, что учителей по зарплатам опустили до уровня дворников.

Еще одной причиной является низкий статус профессии учителя. По данным опроса учителей, ушедших из школы, почти 50% указали на неуважение со стороны руководства и неуважение к профессии учителя в обществе. А более половины россиян (53%) считают, что за последние 10 лет социальный статус учителя в обществе понизился. Причем 73% опрошенных считают, что учитель сегодня скорее оказывает образовательную услугу, и лишь 13% считают, что он скорее занимается воспитанием детей.

Среди врачей главная проблема - это огромная перегрузка при низкой зарплате, отмечал ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал. Сейчас врач зачастую работает за двоих, потому что штатные расписания сокращены и врачи работают и за себя, и за ту должность, которая сокращена или не закрыта. По его оценке, реальная зарплата врача, которую он получает на руки в обычном регионе, - около 50 тысяч рублей, что крайне мало.

