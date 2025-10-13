13 Октября 2025
Образование В России
Фото: Накануне.RU

70% учителей уходят из школ из-за мизерной зарплаты - опрос

70% учителей уходят из школы из-за мизерной зарплаты. Такие результаты показал опрос профсоюза "Учитель", на которые ссылается Forbes Education.
Было опрошено 1348 уволившихся учителей, половина из которых уволилась в последние пять лет, а половина - в 2025 году. Их попросили назвать главные причины. 70% из них назвали уровень зарплаты. Имитация работы и посторонние занятия надоели 61% учителей, высокая нагрузка - 58%, бесконечные нововведения - 56%, неуважение со стороны руководства - 48%, неуважение к профессии учителя в обществе - 45%.

Интересно, что на неуважение со стороны руководства чаще всего жаловались молодые учителя. Как и на отсутствие защиты в конфликтах с учениками и родителями.

Многие учителя констатируют, что в педагогической среде имеет место тяжелая психологическая атмосфера: давление руководства, натравливание одних учителей на других. В школах часто нет нормальных условий труда. Многие жалуются на то, что теперь в классах дети-инвалиды или с особенностями развития, которых нужно учить в иных условиях. Учителя отмечают бессмысленную цифровизацию, коррупцию, постоянные требования выполнять какие-то поручения, не связанные с педагогической работой.

Характерно, что, уволившись из школы, чаще всего (27% случаев) педагоги идут работать в другие образовательные учреждения с лучшими условиями труда. Почти столько же (26%) уходят в репетиторство, а 21% уходят из сферы образования. В целом результаты показывают огромные проблемы системы массового образования, которые, к сожалению, не решаются.

В апреле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко признала положение с зарплатами учителей унизительным. У молодого учителя это около 25 тысяч рублей в месяц. Все эксперты в один голос говорят, что учителям надо нормально платить, чтобы они не уходили.

Теги: учителя, школа, зарплата


