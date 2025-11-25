Новая система оплаты труда бюджетников - это всем одинаково мало?

Когда учителям и воспитателям урезают зарплаты — это не реформа, а грабеж. Так считает первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Дмитрий Гусев.

Он отмечает, что со всей страны пишут учителя, воспитатели, врачи, медсестры: этой осенью они стали получать меньше. Надбавки, которые были частью зарплаты, втихомолку отменяются, а людям объясняют, что ничего страшного. Это попытка свести концы с концами за счет людей, которые держат на себе школу и здравоохранение. И что самое опасное, все это происходит перед анонсированным переходом на новую систему оплаты труда в 2027 году.

"Если ничего не менять сейчас, мы получим "единую систему", в которой все будут получать одинаково мало. А социальные учреждения продолжат закрываться под видом "оптимизации". Мы видим, как увольняют специалистов, сокращают ставки, закрывают школы, детсады и поликлиники. И все это под видом повышения эффективности. Это прямой удар по доступности образования, медицины и социальной поддержки. Это вредительство", — пишет Гусев.

На прошлой неделе лидер фракции Сергей Миронов сообщил, что получает такие письма из регионов — людям урезают и без того маленькие зарплаты. Они как будто неплохие за счет надбавок, но беда в том, что надбавки могут в любой момент убрать. В итоге люди зависят от местных "хитрых схем". В прошлом году Миронов заявил, что учителей и так опустили по зарплатам до уровня дворников.

В начале октября профсоюз "Учитель" сообщил о многочисленных жалобах со стороны педагогов из многих регионов, которым отменили разные надбавки. Но Минпрос заявил, что ничего об этом не знает и ни при чем. Формально вопрос зарплаты учителей находится в компетенции регионов.

Накануне.RU писало об урезании зарплат учителям Ямала на основе нового подхода. Фиксированной и гарантированной частью будут только 70%, а остальные 30% — стимулирующие и компенсационные выплаты, которые будет определять школа. Но платить будут не за квалификационную категорию или стаж педагога, а за разные "активности" — конкурсы, мастер-классы и т.п., то есть то, что не имеет отношения к учебному процессу, а также за формальные показатели "успешности" учителей. В результате у большинства педагогов зарплата просто будет снижена.