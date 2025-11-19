Правительство не знает, где взять деньги на зарплаты учителям - депутат ГД

Власти тестируют в ряде регионов новую систему оплаты труда в образовании, которую ранее анонсировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Однако где взять деньги для приведения зарплат учителей в соответствие с указом президента № 309 от 7 мая 2024 года, неизвестно. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин (КПРФ).

Он напоминает, что по плану в 2027 году эта новая система оплаты труда должна быть уже введена в действие. Более того, выступая на съезде профсоюзов, президент РФ Владимир Путин заявил, что Правительству предстоит найти на эти цели значительные деньги.

На прошлой неделе прошло заседание Комитета ГД по науке и высшему образованию, на котором депутат спросил представителя Министерства финансов о том, где Правительство будет брать деньги. И директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Светлана Гашкина сказала, что на это нужно 2 трлн рублей, а где их взять - не знают, так как эти деньги не заложены в бюджете, а власти опасаются, что в таком случае после повышения зарплаты ее придется еще и снижать.

Так что денег для учителей нет, но они держатся, как назвал Смолин свой пост. Лучшим для педагогов был 2012 год, после чего практически во всех регионах реальный рост зарплаты отставал от инфляции и от роста средней зарплаты в стране.

"То есть по отношению к другим категориям граждан педагоги и медицинские работники становились беднее. Недавно Госдума приняла закон с крайне жесткими условиями фактической отработки для выпускников медицинских вузов, но в медицине, по крайней мере, и заработная плата повыше, чем в образовании. Теперь некоторые хотят повторить ту же самую историю с педагогами. Думаю, это бесперспективно", - пишет депутат.

По данным анализа "Равенство.Медиа", в 2024 году средняя зарплата учителей уже на 30% опустилась ниже средней по стране, что является худшим результатом за последние 15 лет. Официально средняя зарплата учителей превышает 70 тысяч рублей, но это за всю нагрузку. За одну ставку на руки это менее 40 тысяч, а медианная - еще на треть ниже. То есть в половине регионов учителя получают не более 30 тысяч на ставку, как работники самых низкоквалифицированных профессий. Как сказал лидер СРЗП Сергей Миронов, учителей опустили до уровня дворников. В апреле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко признала положение с зарплатами учителей унизительным. У молодого учителя это около 25 тыс. рублей в месяц, на которые прожить невозможно.