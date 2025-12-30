2025 год в Екатеринбурге стал самым теплым за всю историю наблюдений

В Екатеринбурге 2025 год, как и прогнозировалось в середине декабря, официально стал самым теплым за всю историю.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, в целом уходящий год был очень теплым. В Екатеринбурге средняя температура 2025 года составила +5,5 градусов, что является рекордом 190-летнего периода инструментальных метеорологических наблюдений. До этого самым теплым был 2020 год при температуре +5,3 градуса.

Синоптики отмечают, что в нынешнем году очень теплыми были месяцы холодного периода (январь-март, ноябрь). Интересно, что лишь один месяц был холоднее нормы на 1,2 градуса – это июль.

