В Екатеринбурге 2025 год может стать самым теплым за всю историю

Нынешний год в Екатеринбурге может стать самым теплым. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как и прогнозировалось ранее, декабрь в уральской столице в этом году теплый. Средняя температура воздуха (минус 5,5) на 4,2 градуса выше нормы. При отсутствии экстремальных холодов во второй половине месяца 2025 год может стать самым теплым в городе за всю историю наблюдений.

Что касается предстоящей недели, она принесет на Средний Урал новую порцию морозного воздуха. По ночам температура будет опускаться ниже минус 20 градусов, а днем будет варьироваться от 10 до 20 градусов ниже нуля. Кратковременное потепление ожидается только в пятницу.

Напомним, что на прошлой неделе в Екатеринбурге наблюдались "температурные качели".