В новогоднюю ночь в Свердловской области обещают небольшой снег

Синоптики составили предварительный прогноз погоды в Свердловской области на предстоящую новогоднюю ночь-2025/26.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, 31 декабря – 1 января в Свердловской области прогнозируется небольшой снег. Температура ночью ожидается -11-16 градусов, местами до -22 градусов, а днем потеплеет до -7-12 градусов.

Отмечается, что данный прогноз предварительный и будет последовательно уточняться.

Ранее сообщалось, что 2025 год в Екатеринбурге может стать самым теплым за всю историю наблюдений. Однако сегодня в Свердловскую область пришли сильные морозы до -42 градусов.