В центре и на юге России построят новые электростанции

В Москве, Московской области, Краснодарском крае, Крыму и Перми появятся новые объекты генерации электроэнергии. Таково решение Правительства России.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Он подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее двум южным регионам России, Краснодарскому краю и Крыму, предрекли энергодефицит. Речь идёт о том, что уже к 2031 г. прогнозируется дефицит электроэнергии в 2 тыс. МВт. Причина – невозможность проведения капитального ремонта зарубежного оборудования в условиях санкций.

Что касается конкретной местности, то проблемы ждут юго-западный район Кубани и Крымский полуостров. Проблемы затронут также Сочинский район, несмотря на то, что перед Олимпиадой там возвели значительное количество энергообъектов.