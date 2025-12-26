Кубани и Крыму предрекли энергодефицит – невозможно отремонтировать зарубежное оборудование

Двум южным регионам России, Краснодарскому краю и Крыму, предрекли энергодефицит.

Речь идёт о том, что уже к 2031 г. прогнозируется дефицит электроэнергии в 2 тыс. МВт. Причина – невозможность проведения капитального ремонта зарубежного оборудования в условиях санкций.

Что касается конкретной местности, то проблемы ждут юго-западный район Кубани и Крымский полуостров. Проблемы затронут также Сочинский район, несмотря на то, что перед Олимпиадой там возвели значительное количество энергообъектов. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Юга Вячеслав Афанасьев, пишет "Ъ".