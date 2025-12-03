Экс-депутата Госдумы Вороновского арестовали по делу о взяточничестве

Басманный суд Москвы отправил под арест экс-депутата Госдумы от "Единой России" и экс-заместителя губернатора Кубани Анатолия Вороновского. Его обвиняют во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Ранее сегодня же Госдума приняла постановление о лишении Вороновского мандата. А 11 ноября палата единогласно на пленарном заседании согласилась лишить народного избранника депутатской неприкосновенности. Также палата дала согласие на возбуждение в отношении народного избранника уголовного дела по статье о взятке.

Следствие считает, что в 2019-2020 годах, занимая пост заместителя губернатора Краснодарского края, Вороновский систематически получал взятки от директора "Дагомысского ДРСУ" Сафарбия Напсо.

Вороновский при лишении его неприкосновенности заявил тогда еще коллегам, что виновным себя не признает, считает, что расследование ошибается и готов с ним сотрудничать.

Интересно, что в 2021 году Вороновский участвовал в выборах в Госдуму как член партийного списка и не прошел в парламент, но потом ему достался вакантный мандат. Теперь этот мандат снова перейдет другому представителю партии.