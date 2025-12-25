В Москве школьник матом пригрозил учителю увольнением

В московской школе №1158 произошёл конфликт между учеником и учителем. Школьник нарушил правила – использовал на занятии телефон, а когда педагог потребовал не делать этого, стал грубить ему и пообещал сделать звонок, после которого учителя уволят.

Процесс унижения учителя школьники снимали на видео, которое появилось в сети. Школьник в ответ на слова учителя спросил, "*** ли" педагог трогать его, ученика, телефон.

"Мне ***, один звонок, тебя уволю. Ты понимаешь?" – сказал школьник.

Директор школы Татьяна Киркова сообщила Mash: такое поведение неприемлемо, ученика отчислят, а его данные передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина считает, что поведение московского школьника – результат отсутствия воспитания как со стороны родителей, так и со стороны школы. В разговоре с Газетой.Ru политик отметила также вину одноклассников парня, не вступившихся за педагога.

"Педагог – представитель старшего поколения. Если ребёнок так относится к своим родителям, дедушкам и бабушкам, то родителям надо бы призадуматься, кого они воспитали. А ответственность за несовершеннолетнего, конечно, несут родители и образовательная организация, которая у себя создаёт подобного рода условия, когда все остальные дети в классе просто молчаливо записывают видео и никто не вступился за учителя", – сказала депутат.

Такие конфликты происходят в последнее время регулярно. 12 ноября стало известно о том, что в одной из московских школ ученик 10 класса напал на педагога. Чуть позже в одной из школ на северо-востоке Москвы педагога избил отец ученика пятого класса.

В марте 2025 г. в школе Екатеринбурга учащийся громко матерился в классе, публично оскорблял педагога и срывал урок. Учитель заломил ему руку и отвел к директору и за это получил приговор суда – 1,5 года исправительных работ и необходимость выплаты компенсации морального вреда в пользу школьника в 120 тыс. руб.