В московской школе старшеклассник напал на учителя

В одной из московских школ ученик 10 класса напал на педагога. Об этом сообщили в департаменте образования и науки Москвы.

Во время перемены подросток дождался, когда учитель выйдет из класса, забрал со стола стопку тетрадей и убрал к себе в портфель. Вернувшись в кабинет, педагог заметила пропажу и потребовала отдать тетради, на что ученик начал бить женщину по голове. Учитель госпитализирован.

В департаменте сообщили, что к делу привлечены правоохранительные органы, а школа проводит внутреннее расследование.

Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова вступилась за детей, проявляющих агрессию по отношению к учителям. По ее словам, на ситуацию необходимо смотреть глубже и при этом понимать, что у агрессии ребенка всегда есть причина.

В марте в школе в Академическом районе учитель сначала бросил в восьмиклассника ручкой, а потом заломил руку и повел к директору. Этому предшествовала сцена, когда учащийся громко матерился в классе, публично оскорблял педагога и срывал урок. Несмотря на это, состоявшийся в сентябре суд посчитал такие действия учителя непрофессиональными и назначил ему 1,5 года исправительных работ, на 2 года запретил заниматься педагогической деятельностью и взыскал в пользу ученика компенсацию морального вреда в 120 тысяч рублей.