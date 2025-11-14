14 Ноября 2025
Политика В России Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве отец школьника избил учителя на глазах детей и педагогов

В одной из школ на северо-востоке Москвы снова произошло избиение учителя. Педагога избил отец ученика 5 класса. В школу была вызвана скорая помощь и полиция, а школа проведет "внутреннее расследование".
Сообщается, что 40-летний агрессор избил 61-летнего учителя. Профессиональными боксерскими движениями он нанес несколько ударов, от которых учитель пролетел метра три, упал на пол и ударился головой. После чего нападение продолжилось. Другим учителям пришлось защищать коллегу.

Известные блогеры снова негодуют: до каких пор над учителями будут издеваться? Разве министерство не видит, до чего низведены учителя? Так, Сергей Колясников пишет с горечью, что учителей унижают и бьют почти каждый день. За них все равно никто не заступится, а руководство отмолчится.

"Если учителя можно нагрузить двумя годами исправительных работ за брошенную авторучку - почему бы его и не избить, верно? Заступиться ведь некому. За учителем диаспоры нет, а школьное начальство, департамент и министерство просвещения первым делом обвинят учителя... Представляю, в какой прострации сейчас молодежь, планировавшая пойти в пединститут, смотрит на все это", - написал он.

Важно, что на днях учительницу в другой московской школе, как стало известно, избил мигрант, но о его национальности молчат, указывает блогер.

Журналист Андрей Медведев отмечает, что все это - результат того, что права ребенка были поставлены выше прав любого взрослого. Это извращенное понимание уважения к ребенку и его личного пространства (возможно, намек на призыв нового уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Татьяны Титовой ни за что не прикасаться к ученикам, как бы они себя ни вели, потому что у них есть "личное пространство"). Он считает, что нужно приравнять нападение на учителя к нападению на сотрудника полиции.

Блогер Юрий Подоляка пишет, что далеко не очевидно, кого накажут в этой истории. До такого дошла современная система образования.

На днях севастопольский писатель и ведущий Платон Беседин заявил, что отношение к учителям - это одно из самых позорных явлений в России. О том же самом говорят многие эксперты. В СМИ то и дело публикуются истории о плачевном положении учителей как с точки зрения финансов, так и их статуса. Однако министр просвещения РФ Сергей Кравцов на этот счет просто молит.

Теги: учителя, школа


