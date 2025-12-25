Time: В новых "файлах Эпштейна" содержится обвинение Трампа в изнасиловании

Министерство юстиции США опубликовало новые документы из дела Джеффри Эпштейна, финансиста и педофила, обвиняемого в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В новой порции документов одна из жертв обвиняет в изнасиловании президента Америки Дональда Трампа. Также опубликована переписка, которая намекает на использование Трампом самолета Эпштейна "гораздо чаще, чем сообщалось ранее", пишет Time.

Первая часть документов из дела была опубликована в минувшие выходные. Она содержит тысячи текстовых свидетельств, расшифровок переписок и разговоров, фотографии и другие материалы. Прокуратура США заявила, что на публикацию всех материалов могут уйти месяцы. Многие документы подвергнуты серьезной цензуре – из них почти ничего нельзя понять. В первой части опубликованных файлов Трамп упоминается относительно нечасто (в отличие, например, от экс-президента Билла Клинтона). В одном из файлов говорится, что Трампу понравилась 14-летняя девочка, которую ему показывал Эпштейн.

Вторая часть опубликованных файлов также значительно отредактирована – убраны имена, адреса электронной почты и другие персональные данные. Подверглось цензуре и дело ФБР (EFTA00020518) от октября 2020 года, содержащее обвинение в изнасиловании в отношении Трампа. Имя предполагаемой жертвы скрыто.

В документе упоминается рассказ водителя лимузина, имя которого засекречено, о "очень тревожном" телефонном разговоре с участием Трампа, который состоялся в 1995 году, когда он вез будущего президента США в аэропорт. Согласно документу, Трамп неоднократно произносил имя "Джеффри" во время разговора и упоминал о "насилии над какой-то девушкой".

В документе также говорится, что неназванная особа заявила, что "он [Трамп] изнасиловал меня", и что "Дональд Дж. Трамп изнасиловал ее вместе с Джеффри Эпштейном". В заявлении далее говорится: "Какая-то девушка со странным именем отвела меня в шикарный отель или здание, где это произошло".