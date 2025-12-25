Time: В новых "файлах Эпштейна" содержится обвинение Трампа в изнасиловании

25 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС пересмотрел дело Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Time: В новых "файлах Эпштейна" содержится обвинение Трампа в изнасиловании

Министерство юстиции США опубликовало новые документы из дела Джеффри Эпштейна, финансиста и педофила, обвиняемого в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В новой порции документов одна из жертв обвиняет в изнасиловании президента Америки Дональда Трампа. Также опубликована переписка, которая намекает на использование Трампом самолета Эпштейна "гораздо чаще, чем сообщалось ранее", пишет Time.

Первая часть документов из дела была опубликована в минувшие выходные. Она содержит тысячи текстовых свидетельств, расшифровок переписок и разговоров, фотографии и другие материалы. Прокуратура США заявила, что на публикацию всех материалов могут уйти месяцы. Многие документы подвергнуты серьезной цензуре – из них почти ничего нельзя понять. В первой части опубликованных файлов Трамп упоминается относительно нечасто (в отличие, например, от экс-президента Билла Клинтона). В одном из файлов говорится, что Трампу понравилась 14-летняя девочка, которую ему показывал Эпштейн.

Вторая часть опубликованных файлов также значительно отредактирована – убраны имена, адреса электронной почты и другие персональные данные. Подверглось цензуре и дело ФБР (EFTA00020518) от октября 2020 года, содержащее обвинение в изнасиловании в отношении Трампа. Имя предполагаемой жертвы скрыто.

В документе упоминается рассказ водителя лимузина, имя которого засекречено, о "очень тревожном" телефонном разговоре с участием Трампа, который состоялся в 1995 году, когда он вез будущего президента США в аэропорт. Согласно документу, Трамп неоднократно произносил имя "Джеффри" во время разговора и упоминал о "насилии над какой-то девушкой".

В документе также говорится, что неназванная особа заявила, что "он [Трамп] изнасиловал меня", и что "Дональд Дж. Трамп изнасиловал ее вместе с Джеффри Эпштейном". В заявлении далее говорится: "Какая-то девушка со странным именем отвела меня в шикарный отель или здание, где это произошло".

Теги: дональд трамп, джеффри эпштейн, скандал


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.12.2025 00:08 Мск Фото Трампа пропало из обнародованных Минюстом США материалов по делу Эпштейна
Ранее 20.12.2025 10:15 Мск Минюст США начал публиковать материалы по делу Эпштейна

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети