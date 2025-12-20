Минюст США начал публиковать материалы по делу Эпштейна

20 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС пересмотрел дело Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество За рубежом
Фото: Министерство юстиции США

Минюст США начал публиковать материалы по делу Эпштейна

Министерство юстиции США опубликовало часть документов по делу Джеффри Эпштейна, американского бизнесмена и по совместительству влиятельного сутенера, предоставлявшего "услуги" влиятельным политикам и звездам всего мира, но, в первую очередь, - Америки.

Часть текстовых документов вымарана: черными плашками закрыты десятки и даже сотни страниц текста. Тем не менее, даже то, что все-таки было опубликовано без цензуры, может стать серьезным компроматом. Так, в одном из документов упоминается, как Эпштейн привел к Дональду Трампу 14-летнюю девочку. Эпштейн (сам уличенный в педофилии) спросил на тот момент богатого бизнесмена: "Она хороша, да?" – на это Трамп, якобы, кивнул в знак согласия.

Публикация документов началась в соответствии с одобренным месяц назад конгрессом США Актом о прозрачности файлов Эпштейна. Этот документ подписал и Трамп. Федеральная прокуратура США заявила, что публикация материалов займет несколько месяцев.

Дело Эпштейна расследуется с середины нулевых, но по-настоящему серьезным оно стало лишь в 2019-м, когда бизнесмена арестовали, ему предъявили ряд обвинений, в том числе его обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации. В том же году Эпштейна нашли повешенным в камере следственного изолятора при странных обстоятельствах.

Билл Клинтон с жертвой преступлений Джеффри Эпштейна.(2025)|Фото: Министерство юстиции США

Американские СМИ считают, что новых серьезных деталей публикация материалов не принесет, но среди опубликованных документов есть много фотографий, которые оказывают эмоциональное влияние на восприятие дела Эпштейна и участников его "вечеринок".

Например, в поместье Эпштейна в Нью-Йорке был найден портрет экс-президента США Билла Клинтона, сидящего на кресле в синем платье Моники Левински (стажерки Белого Дома, из-за интимной связи с которой Клинтон чуть не лишился президентского кресла). Также на снимках запечатлены люди в российской военной форме, футболка с символикой ЦАХАЛ, Эпштейн рядом с маленькими детьми, статуя в виде женщины, висящей на веревке, списки девушек из Москвы, инструкция по массажу для ребенка, заказ книг о секс-рабстве. Есть фото женской ноги, на которой написана цитата из романа "Лолита" Владимира Набокова.

Клинтон вообще стал настоящей звездой опубликованных материалов: он очень много общался с Эпштейном, появляется на его вечеринках, обнимается с разными людьми, в том числе очень молодыми девушками, на одном из снимков он лежит в джакузи с человеком, лицо которого скрыто Минюстом – сообщается, что это жертва преступлений Эпштейна. На других снимках присутствуют певец Майкл Джексон, вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер, соучредитель Google Сергей Брин и основатель Microsoft Билл Гейтс.

Теги: минюст сша, джеффри эпштейн


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети