Минюст США начал публиковать материалы по делу Эпштейна

Министерство юстиции США опубликовало часть документов по делу Джеффри Эпштейна, американского бизнесмена и по совместительству влиятельного сутенера, предоставлявшего "услуги" влиятельным политикам и звездам всего мира, но, в первую очередь, - Америки.

Часть текстовых документов вымарана: черными плашками закрыты десятки и даже сотни страниц текста. Тем не менее, даже то, что все-таки было опубликовано без цензуры, может стать серьезным компроматом. Так, в одном из документов упоминается, как Эпштейн привел к Дональду Трампу 14-летнюю девочку. Эпштейн (сам уличенный в педофилии) спросил на тот момент богатого бизнесмена: "Она хороша, да?" – на это Трамп, якобы, кивнул в знак согласия.

Публикация документов началась в соответствии с одобренным месяц назад конгрессом США Актом о прозрачности файлов Эпштейна. Этот документ подписал и Трамп. Федеральная прокуратура США заявила, что публикация материалов займет несколько месяцев.

Дело Эпштейна расследуется с середины нулевых, но по-настоящему серьезным оно стало лишь в 2019-м, когда бизнесмена арестовали, ему предъявили ряд обвинений, в том числе его обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации. В том же году Эпштейна нашли повешенным в камере следственного изолятора при странных обстоятельствах.

Американские СМИ считают, что новых серьезных деталей публикация материалов не принесет, но среди опубликованных документов есть много фотографий, которые оказывают эмоциональное влияние на восприятие дела Эпштейна и участников его "вечеринок".

Например, в поместье Эпштейна в Нью-Йорке был найден портрет экс-президента США Билла Клинтона, сидящего на кресле в синем платье Моники Левински (стажерки Белого Дома, из-за интимной связи с которой Клинтон чуть не лишился президентского кресла). Также на снимках запечатлены люди в российской военной форме, футболка с символикой ЦАХАЛ, Эпштейн рядом с маленькими детьми, статуя в виде женщины, висящей на веревке, списки девушек из Москвы, инструкция по массажу для ребенка, заказ книг о секс-рабстве. Есть фото женской ноги, на которой написана цитата из романа "Лолита" Владимира Набокова.

Клинтон вообще стал настоящей звездой опубликованных материалов: он очень много общался с Эпштейном, появляется на его вечеринках, обнимается с разными людьми, в том числе очень молодыми девушками, на одном из снимков он лежит в джакузи с человеком, лицо которого скрыто Минюстом – сообщается, что это жертва преступлений Эпштейна. На других снимках присутствуют певец Майкл Джексон, вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер, соучредитель Google Сергей Брин и основатель Microsoft Билл Гейтс.