Фото Трампа пропало из обнародованных Минюстом США материалов по делу Эпштейна

Министерство юстиции США провело редактирование опубликованных материалов по делу о секс-торговле несовершеннолетними, фигурантом которого был финансист Джеффри Эпштейн.

Со страниц ведомства пропали как минимум 16 фотографий. Внимание общественности привлекло, в частности, исчезновение снимка интерьера манхэттенского дома Эпштейна, на котором был виден ящик комода с фотографией американского президента Дональда Трампа, его супруги Мелании, самого Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл.

После запросов СМИ и демократов, обвинивших власти в сокрытии информации, фотография Трампа была возвращена на сайт, но доступна лишь по прямой ссылке. В Минюсте не прокомментировали причины изъятий, отметив лишь, что проверка и редактирование материалов являются стандартной процедурой, предусмотренной законом. Этот инцидент вновь привлек внимание к политическим последствиям скандала вокруг Эпштейна, сообщает Forbes.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало часть документов по делу Эпштейна. Часть текстовых документов вымарана: черными плашками закрыты десятки и даже сотни страниц текста. Тем не менее, даже то, что все-таки было опубликовано без цензуры, может стать серьезным компроматом.