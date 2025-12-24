Первый вице-мэр Нефтеюганска, уволенный из-за утраты доверия, решил восстановиться через суд

Бывший первый заместитель главы Нефтеюганска Павел Гусенков решил восстановиться на работе через суд.

Иск поступил в Нефтеюганский райсуд Югры. Гусенков был уволен 5 ноября 2025 г. в связи с утратой доверия. Подготовка к разбирательству назначена на 26 декабря, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.

Ранее Гусенкова арестовали после обысков в мэрии. Официально его обвиняют в превышении должностных полномочий. Сообщается, что вопросы к нему появились из-за реализации активов сети муниципальных аптек "Фармация".