Мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов отстранил своего арестованного первого заместителя Павла Гусенкова, сообщает Neft.

В администрации города начали внутренние проверки в отношении Гусенкова. Дальнейшие кадровые решения будут приниматься по итогам служебной проверки.

Напомним, в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска Павла Гусенкова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2023 году обвиняемый совершил действия, способствовавшие реализации объектов недвижимости акционерного общества, учредителем которого является город Нефтеюганск, по существенно заниженной стоимости и в нарушение установленного порядка.

Оперативное сопровождение по делу осуществляется РУФСБ России по Тюменской области. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Гусенков арестован до 4 декабря.