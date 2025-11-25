Экс-вице-мэру Нефтеюганска грозит срок по делу о махинациях с землёй

В Нефтеюганске готово к суду дело вице-мэра и трёх его подельников. Им грозит срок по делу о махинациях с муниципальной землёй.

Следствие считает, что бывший заместитель главы города через незаконную схему организовал изменение назначения земельного участка в 17 микрорайоне Нефтеюганска. Изначально там должны были построить художественную галерею, чтобы вести в ней образовательную и творческую деятельность для горожан. Однако в 2022 г. на участке построен другой объект, а сама земля позже ушла на льготных условиях трём индивидуальным предпринимателям.

После этого для систематического извлечения прибыли здание передано для ведения коммерческой деятельности сетевого магазина. Сумма ущерба бюджету Нефтеюганска составила 13 млн руб. Во время расследования арестованы участок и имущество обвиняемых общей стоимостью более 20 млн руб. Дело ушло в суд, сообщает югорское окружное управление СКР.