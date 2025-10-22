Вице-мэра Нефтеюганска Павла Гусенкова требуют уволить в связи с утратой доверия

Вице-мэра Нефтеюганска Павла Гусенкова требуют уволить по статье, сообщает "Муксун" со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

Прокуратура направила обращение в адрес главы города Юрия Чекунова. Сообщается, что у Гусенкова нашлась неучтенная недвижимость.

Самого Гусенкова арестовали после обысков в мэрии города. Официально его обвиняют в превышении должностных полномочий. Сообщается, что вопросы к нему появились из-за реализации активов сети муниципальных аптек "Фармация".