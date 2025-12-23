23 Декабря 2025
Происшествия Сибирский ФО В России Красноярский край
Фото: Накануне.RU

Состояние детей из Норильска, брат которых умер от голода, остается тяжелым

Состояние двух детей из Норильска, которых несколько суток находились без еды, остается тяжелым. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Накануне в региональном Минздраве заявляли, что состояние детей тяжелое, но стабильное, они получают всю необходимую помощь.

Напомним, семья жила в квартире по улице Бегичева. В ней были три дочери (15 лет, два года и год), а также пятимесячный сын. 14-17 декабря мать ушла из квартиры к знакомому, оставив четверых детей без присмотра и еды. Из-за длительного голодания 17 декабря пятимесячный мальчик умер от истощения.

Двое младших детей были доставлены в больницу. Старшая дочь помещена в социальный приют. Осмотр квартиры показал, что в холодильнике не было еды. Мать стала фигурантом уголовного дела, ее допросили и арестовали. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Отдельно следователи разберутся, есть ли в случившемся вина органов опеки.

Теги: дети, голод, норильск


Ранее 22.12.2025 09:50 Мск В Норильске от голода умер пятимесячный мальчик

