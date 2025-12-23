В Норильске скрывали факт неблагополучия семьи, где умер младенец

В Норильске ответственным структурам не сообщали о том, что семья, в которой от голода умер пятимесячный мальчик, является неблагополучной.

Об этом могла сообщить участковый врач, однако она не сделала это, сообщили РИА Новости в прокуратуре Красноярского края.

Напомним, в квартире по улице Бегичева в Норильске живёт семья. В ней - три дочери (15 лет, два года и год), а также пятимесячный сын. 14-17 декабря мать ушла из квартиры к знакомому, оставив всех детей без присмотра и еды. Из-за длительного голодания 17 декабря пятимесячный мальчик умер от истощения.

Двое младших детей были доставлены в больницу. Старшая дочь помещена в социальный приют. Осмотр квартиры показал, что в холодильнике не было еды. Мать стала фигурантом уголовного дела, её допросили и арестовали. Отдельно следователи разберутся, есть ли в случившемся вина органов опеки.