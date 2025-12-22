СК: В Норильске от голода умер пятимесячный мальчик

В Норильске умер маленький ребёнок. По уголовному делу о смерти мальчика проходит его 35-летняя мать.

По версии следствия, семья жила в квартире по улице Бегичева. В ней были три дочери (15 лет, два года и год), а также пятимесячный сын. 14-17 декабря мать ушла из квартиры к знакомому, оставив четверых детей без присмотра и еды. Из-за длительного голодания 17 декабря пятимесячный мальчик умер от истощения.

Двое младших детей доставлены в больницу. Старшая дочь помещена в социальный приют. Осмотр квартиры показал, что в холодильнике не было еды. Мать стала фигурантом уголовного дела, её допросили и арестовали. Отдельно следователи разберутся, есть ли в случившемся вина органов опеки, сообщает управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.