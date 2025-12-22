Из Госдумы после скандала с "платными круглыми столами" выгнали 15 помощников депутатов

Из Госдумы выгнали 15 помощников депутатов. Таков итог разбирательств из-за продажи участия в круглых столах.

В частности, постов лишились 12 помощников Андрея Свинцова (ЛДПР), которые работали на общественных началах, по одному помощнику депутатов Каплана Панеша (ЛДПР), Розы Чемерис ("Новые люди") и Евгения Федорова ("Единая Россия"), которые работали по срочному договору, сообщили РБК два источника в нижней палате российского парламента.

Ранее депутат ГД Сардана Авксентьева ("Новые люди") в своём telegram-канале рассказала о том, что частные организации проводят в здании Госдумы мероприятия с участием депутатов на платной основе. "Участие вокруг стола" стоит 35 тыс. руб., а за 70 тыс. руб. можно даже выступить на каком-нибудь круглом столе в качестве эксперта. Одним из организаторов таких мероприятий народная избранница назвала организацию WEA (World Entrepreneurs Alliance). Также организация предлагает экскурсию по Госдуме, "статусное присутствие в федеральной повестке" и "персональную именную карточку на месте участника".