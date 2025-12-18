Президент WEA опроверг заявление депутата Авксентьевой о "торговле" круглыми столами в Госдуме

Президент Всемирной экспертной ассоциации (WEA) Никита Лобанов опроверг заявление депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой о "торговле" круглыми столами в парламенте.

Опубликованный ею "прейскурант" он назвал абсурдным, пояснив, что речь идёт о стандартных членских взносах. По словам Лобанова, минимальный взнос составляет 70 тыс. руб. и увеличивается в зависимости от доступного числа мероприятий ассоциации. Например, около 300 тыс. руб. в год эксперт платит за участие в 15 активностях.

Глава WEA указал, что депутаты Андрей Свинцов, Каплан Панеш и Роза Чемерис, которых спикер Вячеслав Володин упрекнул в организации "платного" мероприятия, к нему не причастны. Единственным парламентарием-участником был приглашённый гость Евгений Федоров ("Единая Россия"), что подтвердил и он сам, сообщает "Коммерсант".

По словам Володина, продажей занимались помощники депутатов, которые уже стали фигурантами проверок правоохранителями. Что касается трёх депутатов, то может встать вопрос о возможности лишения их мандатов