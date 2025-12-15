В Госдуме проводят частные "круглые столы" с участием депутатов

Частные организации проводят в здании Госдумы мероприятия с участием депутатов на платной основе. "Участие вокруг стола" стоит 35 тыс. руб., а за 70 тыс. руб. можно даже выступить на каком-нибудь круглом столе в качестве эксперта, рассказала в своем Telegram-канале депутат ГД Сардана Авксентьева ("Новые люди").

Одним из организаторов таких мероприятий народная избранница назвала организацию WEA (World Entrepreneurs Alliance).

"Вступление в ассоциацию со спикерством – 70 тысяч рублей; вступление без спикерства за столом – 50 тысяч рублей; участие вокруг стола (что это вообще означает?!) – 35 тысяч рублей. Странно, что организаторами упущена возможность содрать с участников по 10 тысяч за право постоять в дверях, или пять – за то, чтоб послушать из коридора", - пишет Авксентьева.

Также организация предлагает экскурсию по Госдуме, "статусное присутствие в федеральной повестке" и "персональную именную карточку на месте участника".

"Это как минимум противозаконно – в Госдуме нельзя проводить ничего коммерческого, и уж точно выходит за рамки депутатской этики. 28 ноября ассоциация провела круглый стол по предпринимательству, в декабре планируют по здравоохранению, в январе – по психологии. Будем разбираться вместе с комиссией по регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы. 50 000 за то, чтобы помолчать за думским столом и сделать селфи на фоне думских елок – такого полета мысли наш парламент еще не видел!" – резюмирует депутат.