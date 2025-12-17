Началась служебная проверка проведения в Госдуме частных "круглых столов"

В Госдуме началось служебное расследование обстоятельств возможной продажи мест на думских "круглых столах". Об этом на закрытой от журналистов части пленарного заседания сообщил сегодня председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Председатель назвал имена депутатов, якобы замешанных в организации продажи мест. Или стали представители ЛДПР Андрей Свинцов и Каплан Панеш, а также Роза Чемерис ("Новые люди"). По словам Володина, продажей занимались помощники депутатов, которые уже стали фигурантами проверок правоохранителями. Что касается трёх депутатов, то может встать вопрос о возможности лишения их мандатов, пишут "Ведомости".

Ранее депутат ГД Сардана Авксентьева ("Новые люди") в своём telegram-канале рассказала о том, что частные организации проводят в здании Госдумы мероприятия с участием депутатов на платной основе. "Участие вокруг стола" стоит 35 тыс. руб., а за 70 тыс. руб. можно даже выступить на каком-нибудь круглом столе в качестве эксперта. Одним из организаторов таких мероприятий народная избранница назвала организацию WEA (World Entrepreneurs Alliance). Также организация предлагает экскурсию по Госдуме, "статусное присутствие в федеральной повестке" и "персональную именную карточку на месте участника".