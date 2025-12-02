Еще двух пострадавших в ДТП под Кунгуром выписали из больницы

Еще двух пострадавших в ДТП под Кунгуром выписали из больницы. На сегодняшний день лечение в больницах Перми продолжают шесть человек, в том числе один ребенок, передает корреспондент Накануне.RU.

Один взрослый и ребенок — в удовлетворительном состоянии, один человек — в состоянии средней степени тяжести, три пациента — в тяжелом состоянии.

Авария произошла вечером 14 ноября в Кунгурском муниципальном округе вблизи деревни Черепахи. По автодороге Пермь – Шадейка по направлению из Перми в Екатеринбург двигался микроавтобус "Соболь", который столкнулся с большегрузом. Сообщалось, что погибли семь человек, 12 получили травмы различной степени тяжести.