Восемь пострадавших в аварии под Кунгуром остаются в клинике

Медики озвучили информацию о том, сколько пострадавших в аварии под Кунгуром остаются в больнице.

По состоянию на сегодня, в медучреждениях Перми продолжают лечение восемь пациентов, пострадавшие в ДТП под Кунгуром. Среди них – один ребёнок. Двое взрослых и ребёнок находятся в удовлетворительном состоянии, три человека – в тяжёлом и два – в крайне тяжелом состоянии. Всего выписано четыре пациента, все направлены на дальнейшее наблюдение в поликлинике по месту жительства, сообщает Минздрав Прикамья.

Авария произошла вечером 14 ноября в Кунгурском муниципальном округе вблизи деревни Черепахи. По автодороге Пермь – Шадейка по направлению из Перми в Екатеринбург двигался микроавтобус "Соболь", который столкнулся с большегрузом. Сообщалось, что погибли семь человек, 12 получили травмы различной степени тяжести.