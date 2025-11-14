Среди погибших в крупном ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург есть ребенок

В Перми следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, 14 ноября, вечером, в Кунгурском муниципальном круге вблизи деревни Черепахи произошло ДТП. По автодороге Пермь - Шадейка по направлению из Перми в Екатеринбург двигался микроавтобус "Соболь", водитель которого, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом.

В результате ДТП есть погибшие, среди которых есть несовершеннолетний. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Их точное количество устанавливается.

На месте работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. Производится осмотр места происшествия, изымаются предметы и объекты, имеющие значение для следствия. Назначаются необходимые судебные экспертизы.

Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту ДТП. Надзорный орган проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров. На контроль также поставлен ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту правоохранительными органами.

В МЧС региона сообщили, что на место ДТП привлекались 12 человек личного состава и три единицы техники.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования семьям погибших и поручил министру здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Работает оперативный штаб. Часть пострадавших доставлены в Кунгурскую больницу, где проходят обследования. Еще несколько человек будут госпитализированы в краевую столицу.