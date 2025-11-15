Семьи погибших в ДТП в Пермском крае получат по миллиону рублей

Семьям погибших в ДТП в Пермском крае выплатят по миллиону рублей компенсации. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Также компенсации получат пострадавшие.

Как рассказал глава региона в своем Telegram-канале, по данным на сегодняшнее утро 12 человек, в том числе один ребенок, получают необходимую медицинскую помощь в пермских больницах. По данным Махонина, пять человек находятся в состоянии средней тяжести, остальные семь – в тяжелом.

"Из резервного фонда края семьям погибших будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1 млн рублей. Также материальную помощь окажем пострадавшим", - пообещал губернатор.

Он добавил, что сейчас с семьями работают психологи.

Авария произошла вечером 14 ноября в Кунгурском муниципальном круге вблизи деревни Черепахи. По автодороге "Пермь – Шадейка" по направлению из Перми в Екатеринбург двигался микроавтобус "Соболь", который столкнулся с большегрузом. Сообщалось, что погибли шесть человек, также есть пострадавшие.