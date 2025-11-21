По делу о гибели семи человек при ДТП с микроавтобусом в Прикамье назначены экспертизы

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного после столкновения автобуса с грузовиком, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы, сообщает "Ъ-Прикамье".

Напомним, авария произошла вечером 14 ноября в Кунгурском муниципальном округе вблизи деревни Черепахи. По автодороге "Пермь – Шадейка" по направлению из Перми в Екатеринбург двигался микроавтобус "Соболь", который столкнулся с большегрузом. Сообщалось, что погибли семь человек, 12 получили травмы различной степени тяжести.

По данному происшествию Кунгурским межрайонным следственным отделом СУ СКР возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание опасных услуг, повлекшее смерть двух и более лиц) и ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц). Как пояснили в следственном управлении, потерпевшими по делу признаны родственники погибших, а также лица, получившие травмы в ДТП.