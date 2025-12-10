На Урале суд отказал в компенсации за изображение известного блогера

На Среднем Урале суд отказал в иске о защите прав на изображение известного блогера Влада Бумаги (A4).

Читайте также: Блогеров заставили делиться доходами с государством

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, иск был подан в Режевской городской суд компанией-правообладателем произведения графического дизайна "А4". Она требовала с режевского бывшего предпринимателя 30 тысяч рублей компенсации и возмещения судебных издержек.

Основанием для иска стала продажа в мае 2024 года в магазине футболки с изображением блогера "А4" и "Ламба", которые компания сочла контрафактными. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения требований.

"Суд установил, что в материалах дела отсутствуют сведения, подтверждающие законное возникновение исключительных прав у первоначального правообладателя. Кроме того, суд пришел к выводу, что визуальный дизайн спорной футболки, реализованной ответчиком, не является идентичным произведениям, на которые ссылается истец. Также было отмечено, что представленные изображения ("А4" и "Ламба") не зарегистрированы в России в качестве товарных знаков", - говорится в судебном решении.

Во взыскании компенсации и возмещении судебных расходов отказано. Решение пока не вступило в силу и еще может быть обжаловано.